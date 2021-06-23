"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции акции Kroger с целью $48,5

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции акции Kroger Co. с целевой ценой $48,5, что предполагает потенциал роста 22,5% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Kroger на прошлой неделе отчитался о финансовых результатах за 1К21 и повысил прогнозы по итогам 2021г. Выручка по сравнению с 1К20. осталась практически без изменений и составила $41,3 млрд. При этом, чистая прибыль сократилась 8,6 раз - до $140 млн. Снижение прибыли обусловлено в основном увеличением операционных и расходов на инвестиции. Нужно отметить, что последние годы Kroger инвестирует в развитие цифровых технологий, что, в свою очередь, сказывается на росте инвестиций. Например недавно был запущен пилотный проект цифрового фермерского рынка, который объединяет местных фермеров и клиентов. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,19 - это приблизительно на прежнем уровне", - напоминают эксперты "КИТ Финанс Брокер".

По их мнению, такие финрезультаты обусловлены эффектом высокой базы прошлого года на фоне влияния пандемии коронавируса. Таким образом, аналитики полагают, что Kroger отчитался хорошо по сравнению с 1К20. "На фоне роста продуктовой инфляции и развития новых цифровых направлений, мы ждём сильные результаты по итогам 2К21. Кроме этого, менеджмент ритейлера объявил о запуске программы обратного выкупа акций на сумму $1 млрд - это 3,33% от рыночной капитализации. В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать акции Kroger с целевым ориентиром $48,5", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Kroger - одна из крупнейших американских продуктовых розничных сетей. Компания владеет более чем 2800 магазинами в 35 штатах и считается одним из крупнейших в мире ритейлеров.

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