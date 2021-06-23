Акции компаний отрасли солнечной энергетики интересны в краткосрочной перспективе - BCS Express

Акции компаний отрасли солнечной энергетики - SolarEdge Technologies, Enphase Energy, Sunrun и Shoals Technologies Group - могут быть интересны инвесторам в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

Эксперт отмечает, что ажиотаж и высокие темпы роста в отрасли солнечной энергетики были еще до избрания Джо Байдена президентом США, однако новая администрация взяла на себя обязательство развивать энергетику без выброса CO2. "Для ускорения перехода к чистой энергии на рассмотрении находятся налоговые льготы и прямые инвестиции для отрасли. Если план Байдена будет принят Конгрессом, в ближайшие годы солнечная промышленность может расти быстрее установленных сейчас консенсус-прогнозов", - пишет Мамонтов в своем комментарии.

"В краткосрочной перспективе среди спекулятивных историй могут быть интересны акции SolarEdge Technologies, Enphase Energy, Sunrun, Shoals Technologies Group в расчете на продолжение сформированного в их котировках импульса роста. Но если говорить о долгосрочном горизонте, цены уже учитывают высокие темпы роста бизнеса, поэтому тактика "купи и держи" на горизонте года сопряжена с повышенными рисками", - указывает аналитик инвесткомпании.

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