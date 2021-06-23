Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $75-78/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $75-78 за баррель на торгах в среду, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent в среду утром удерживается выше отметки $75 за баррель на фоне преобладания позитивного настроя на мировых рынках и ожиданий сохранения высокого спроса на энергоносители, способствующего в условиях ограничений ОПЕК+ дефициту предложения, констатируют эксперты ПСБ.

Вышедшие ночью недельные данные Американского института нефти (API) указали на снижение запасов сырой нефти в США на 7,2 млн барр., давая основания ожидать схожих цифр по запасам и спросу на топливо и от Минэнерго США, которые выйдут в среду, отмечают аналитики.

"Котировки нефти марки Brent, по нашему мнению, в среду продолжат проторговывать район $75-78 за баррель, оставаясь чуть выше нашего целевого диапазона при поддержке благоприятного новостного фона", - указывают в ПСБ.

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