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23 июня 2021 года 10:54
Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, останется в диапазоне 7,10-7,20% в среду - ПСБ
Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, останется в диапазоне 7,10-7,20% годовых в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Минфин в среду сможет разместить новый госдолг близко к запланированному объему с премией до 5 б.п. ко вторичному рынку (будут предложены два выпуска новых длинных гособлигаций: 20-летние ОФЗ-ПД 26238 и 8-летние ОФЗ-ПД 26237 на сумму 30 и 20 млрд руб. соответственно). На фоне роста оптимизма на глобальном рынке ожидаем, что аукционы Минфина не окажут давления на вторичный рынок ОФЗ, и доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,10-7,20% годовых", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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