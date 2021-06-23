Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, останется в диапазоне 7,10-7,20% в среду - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, останется в диапазоне 7,10-7,20% годовых в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Минфин в среду сможет разместить новый госдолг близко к запланированному объему с премией до 5 б.п. ко вторичному рынку (будут предложены два выпуска новых длинных гособлигаций: 20-летние ОФЗ-ПД 26238 и 8-летние ОФЗ-ПД 26237 на сумму 30 и 20 млрд руб. соответственно). На фоне роста оптимизма на глобальном рынке ожидаем, что аукционы Минфина не окажут давления на вторичный рынок ОФЗ, и доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,10-7,20% годовых", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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