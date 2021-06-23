Наибольший интерес в среду представляют, вероятно, акции нефтяного сектора РФ - "Алор Брокер"

Наибольший интерес для инвесторов на российском рынке акций в среду представляют, вероятно, бумаги нефтяного сектора, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Цена нефти марки Brent ушла выше $75 за баррель и складывается впечатление, что готова идти дальше. Поэтому в среду основной прицел вновь делаем на нефтянку. Очень хочется докупить бумаг "Роснефти", которая во вторник была в лидерах роста (+2%), а в последние полтора месяца сильно отстала от роста как рынка в целом, так и других нефтяных акций, но все-таки мы рекомендуем быть с ней осторожными (динамика котировок говорит о том, что в бумаге вполне может присутствовать крупный продавец). После обновление исторического максимума началась небольшая фиксация прибыли в акциях "ЛУКОЙЛа". Ждем, что в среду цена бумаги установит новый рекорд, - отмечает главный аналитик инвесткомпании. Интересными и безопасными являются также бумаги "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Цены на газ сейчас находятся на максимальных за последние много месяцев уровнях, заполняемость европейских хранилищ невысока".

Кроме непосредственно роста цен на нефть можно ожидать, что на следующей неделе ОПЕК+ примет решение об увеличении добычи, чтобы остановить рост цен и не стимулировать американских нефтяников, указывает эксперт "Алор Брокер". "В этом случае акции отечественного нефтяного сектора будут еще привлекательнее, несмотря на то что цены на нефть могут немного снизиться. Однако в любом случае поводов для их ухода под отметку $70 за баррель нет", - пишет Антонов.

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