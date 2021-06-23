Котировки нефти могут поняться до $80/барр. в ближайшее время - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут продолжить рост, отметка в $80 за баррель выглядит вполне достижимой в ближайшее время, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

Фьючерсы на нефть марки Brent в среду утром торгуются выше $75 за баррель. Оптимистичный сентимент подкрепляется рассуждениями аналитиков о том, насколько вероятны цены в $100 за баррель, отмечает аналитик инвесткомпании. Наиболее смелый прогноз дали специалисты BoFA, которые допускают трехзначные цены на нефть в 2022 году, указывает Галактионов.

Также эксперт обращает внимание, что ряд специалистов отмечают активный рост цен на физическом рынке нефти, ранее отстававших от "бумажного" рынка - это оказывает фундаментальную поддержку сложившимся котировкам. Отражение происходит как в сильной бэквордации кривой фьючерсов на нефть марки Brent, так и в высоких премиях, которые платят покупатели локальных сортов нефти к бенчмарку, указывает Галактионов. Эти сигналы подтверждают "бычий" взгляд на рынок, с одной стороны, и увеличивают вероятность дальнейшего увеличения добычи странами ОПЕК+, отмечает аналитик BCS Express, с другой.

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