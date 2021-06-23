Возможен рост цены акций Газпрома до 300 руб. в ближайшее время

Цена акций "Газпрома" может вырасти до 300 рублей за штуку в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Цена на газ в Европе достигла $336 за тыс. куб. м на фоне высоких температур и низких запасов в хранилищах, нефть торгуется вблизи $75 за баррель. В России повышение стоимости газа на 3% ожидается в июле. Указанные факторы обусловливают рост котировок бумаг "Газпрома", которые в ближайшее время могут обновить предыдущий максимум и вскоре достичь психологически значимой отметки в 300 рублей", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

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