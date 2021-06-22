Вероятен рост доходности ОФЗ во вторник - Sber CIB

Вероятен рост доходности ОФЗ во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Доходность ОФЗ в понедельник повысилась на 1-3 б. п. Этому способствовал рост доходности долгосрочных американских гособлигаций на 8-10 б. п., а также традиционная для начала недели коррекция российского госдолга, отмечают в инвестбанке. Эксперты Sber CIB ожидают, что во вторник доходность ОФЗ продолжит расти.

Баррель нефти марки Brent торгуется во вторник утром выше $75, а доллар лишь слегка дорожает против большинства валют. Рынок ждет выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, но он вряд ли скажет что-то новое по сравнению с прошлой неделей. В связи с этим, как считают аналитики Sber CIB, рубль останется стабильным у отметки 73 руб./$1.

Форма кривой фьючерсов подтверждает быстрое улучшение конъюнктуры на рынке нефти, и инвесторы ожидают снижения товарных запасов углеводородов в США за неделю. Эксперты инвестбанка полагают, что оптимизм участников рынка, скорее всего, поможет котировкам нефти марки Brent подняться во вторник по направлению к $75,5 за баррель.

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