Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник с повышения на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с повышения на 0,1-0,4%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3815-3830 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3800, 3780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3870 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации около уровня открытия", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать вечерняя публикация майской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 МСК).

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