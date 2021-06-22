Вероятно ослабление рубля до 74 руб./$1 к концу июня - "Алор Брокер"

Вероятно ослабление курса рубля к доллару до 74 руб./$1 к концу текущего месяца, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Рубль не отреагировал в понедельник на общий позитив, в паре с долларом оставшись чуть выше отметки 73 руб./$1. Можно объяснить это угрозой новых санкций со стороны США. Еще несколько дней российскую валюту будет поддерживать налоговый период, но к концу месяца вероятно движение пары доллар/рубль в район 74 руб./$1", - отмечает Антонов.

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