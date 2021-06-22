Вероятно умеренное давление на рынок ОФЗ на текущей неделе - BCS GM

Вероятно умеренное давление на российский локальный долговой рынок на текущей неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Умеренно позитивные результаты саммита президентов России и США оказали достаточно скромную поддержку рынку ОФЗ, поскольку прорывных заявлений сделано не было, а риски новых санкций хотя и существенно снизились, но все еще остаются в повестке. На наш взгляд, более сильное влияние на локальный рынок оказали ужесточение риторики ФРС и рост базовых ставок, а также снижение аппетита к риску. На этом фоне в ближайшую неделю можно ожидать умеренного давления на российский локальный долговой рынок", - отмечают аналитики Кити Панцхава и Юрий Голбан.

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