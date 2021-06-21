Акции металлургов и золотодобытчиков по-прежнему интересны к покупке - "Универ Капитал"

Акции металлургов и золотодобытчиков по-прежнему интересны к покупке, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артем Тузов.

"Правительство Китая на прошлой неделе продолжило наращивать усилия по сдерживанию цен на металлы и пообещало использовать национальные запасы металлов для регулирования цен, - напоминает эксперт. - В результате цены на большинство биржевых металлов обвалились. Наибольшее падение произошло в ценах на серебро - оно за неделю подешевело на 7,6%, до $25,8 за унцию. Золото также значительно подешевело, потеряв за неделю 6,03% и отступив до $1764 за унцию. Цены на промышленные металлы также снизились".

После произошедшего падения металлы скорректировались до средней цены за 3 месяца, констатирует Тузов. Но если смотреть на годовые графики, ситуация выглядит, по его мнению, не так критично.

"Золото и серебро торгуются примерно на уровне годовой давности, т.е. несмотря на потери, все ещё выше, чем до пандемии. Алюминий и никель гораздо выше по ценам, чем годом ранее и все еще торгуются на годовых максимумах. Металлурги и золотодобытчики все ещё могут рассчитывать на существенные прибыли и интересны к покупке. Но в первую очередь стоит смотреть на иностранные компании из этих секторов с низким долгом и устоявшейся налоговой политикой в стране присутствия, без риска изъятия этой сверхприбыли государством", - отмечает стратег "Универ Капитала".

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