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21 июня 2021 года 18:21
Курс рубля до конца месяца, скорее всего, останется в диапазоне 72,0-74,0 руб./$1 - BCS GM
Курс рубля до конца месяца, скорее всего, останется в диапазоне 72,0-74,0 руб./$1, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров. "Умеренно-позитивные результаты саммита Путина и Байдена не стали мощным стимулом для рубля - такой исход женевской встречи был в основном уже заложен в курс. Между тем даже этот небольшой геополитический позитив для российской валюты был полностью нивелирован ужесточением сигнала от ФРС. В итоге за прошедшую неделю курс рубля немного снизился: на закрытие торгов 18 июня доллар стоил 72,85 руб./$1 (11 июня - 72,13 руб./$1)", - отмечает эксперт. На взгляд Тихомирова, в условиях высоких цен на нефть, стабильной экономики и пусть небольшого, но все же снижения геополитических рисков, курс рубля в ближайшее время останется вблизи текущих уровней. "Как мы и прогнозировали, на 1 июля курс с большей долей вероятности сложится в диапазоне 72-74 руб./$1. Дальнейшая динамика курса будет по-прежнему в значительной степени определяться геополитикой: если мы увидим реальные позитивные сдвиги в российско-американских отношениях, то мы не исключаем быстрой и довольно существенной реакции в динамике курса. Равно как и в обратном случае: при росте угрозы введения новых санкций рубль сразу же окажется под растущим давлением и может легко опуститься на те же 3-5 руб./$1, на которые он укрепился за последние два месяца", - прогнозирует эксперт BCS GM. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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