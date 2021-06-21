Курс рубля до конца месяца, скорее всего, останется в диапазоне 72,0-74,0 руб./$1 - BCS GM

Курс рубля до конца месяца, скорее всего, останется в диапазоне 72,0-74,0 руб./$1, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.

"Умеренно-позитивные результаты саммита Путина и Байдена не стали мощным стимулом для рубля - такой исход женевской встречи был в основном уже заложен в курс. Между тем даже этот небольшой геополитический позитив для российской валюты был полностью нивелирован ужесточением сигнала от ФРС. В итоге за прошедшую неделю курс рубля немного снизился: на закрытие торгов 18 июня доллар стоил 72,85 руб./$1 (11 июня - 72,13 руб./$1)", - отмечает эксперт.

На взгляд Тихомирова, в условиях высоких цен на нефть, стабильной экономики и пусть небольшого, но все же снижения геополитических рисков, курс рубля в ближайшее время останется вблизи текущих уровней.

"Как мы и прогнозировали, на 1 июля курс с большей долей вероятности сложится в диапазоне 72-74 руб./$1. Дальнейшая динамика курса будет по-прежнему в значительной степени определяться геополитикой: если мы увидим реальные позитивные сдвиги в российско-американских отношениях, то мы не исключаем быстрой и довольно существенной реакции в динамике курса. Равно как и в обратном случае: при росте угрозы введения новых санкций рубль сразу же окажется под растущим давлением и может легко опуститься на те же 3-5 руб./$1, на которые он укрепился за последние два месяца", - прогнозирует эксперт BCS GM.

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