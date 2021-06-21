Рубль краткосрочно будет торговаться в диапазоне 72,0-73,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Рубль, скорее всего, будет торговаться по отношению к доллару в диапазоне 72,0-73,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Доллар на прошлой неделе укреплялся к большинству мировых валют на фоне спекуляций о более раннем сворачивании мягкой денежной политики ФРС США. Индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 2,3% за неделю, евро ослаб на 2,0% по отношению к доллару. Благодаря росту цен на нефть, российская валюта на прошлой неделе показала более сильную динамику и ослабла только на 1,1% к доллару США. Дальнейшая динамика рубля будет вновь преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, динамикой цен на нефть и геополитическим фактором. Целевой краткосрочный диапазон по рублю видим на уровне 72,0-73,5 руб./$1", - отмечает эксперт в комментарии.

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