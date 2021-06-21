"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ленты с целью 272 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Ленты" с целью 272 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 228 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Лента" - одна из крупнейших розничных торговых сетей в России. До конца лета компания планирует закрыть сделку по поглощению сети Billa, что даст ей дополнительные 138 тыс. кв. м торговой площади. Также компания объявила о ребрендинге, что, как правило, повышает узнаваемость и привлекательность бренда", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения, бумага движется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 272 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 228 рублей риск на портфель составит 0,66%", - указывают аналитики "Финама".

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