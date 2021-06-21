.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Котировки бумаг ЛСР могут вырасти до 1130,33 руб. к концу 2021г - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 июня 2021 года 15:05
Котировки бумаг ЛСР могут вырасти до 1130,33 руб. к концу 2021г - "Фридом Финанс"
Котировки бумаг "Группы ЛСР" могут вырасти до уровня 1130,33 руб. к концу текущего года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Бумаги "ЛСР" на торгах в понедельник выглядят значительно лучше рынка. Драйвером роста для них стало решение Совета директоров провести делистинг с LSE, так как расходы на поддержание листинга в связи с низкой ликвидностью на этой площадке руководство сочло неоправданными, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Александр Осин. "Решение о выводе акций с площадки, где они подвержены рискам повышенной волатильности, принято на фоне усиления глобальных инфляционных рисков. Неблагоприятным фактором для застройщиков выступает ускорение инфляции, которая в России может достичь двузначных величин. Вследствие этого есть опасность сокращения объема ипотечного кредитования, за счет которого в последнее время формируется 60-70% выручки девелоперов. В случае развития этого сценария мы прогнозируем снижение выручки "ЛСР" в 2023 году на 2%. При этом мы рассчитываем, что выручка и чистая прибыль компании за 2021 год составят 150,8 млрд руб. и 13,3 млрд руб. соответственно, - пишет эксперт. - В предыдущие периоды снижения активности в сегменте ипотеки выручка застройщика в среднем падала на 9% г/г, поэтому наш прогноз на 2023 год выглядит оптимистичным. Однако он учитывает присутствие на рынке значительного объема свободной денежной ликвидности". Еще одним риском для девелоперов выступает наметившаяся ремонетизация экономики РФ, что способствует снижению долгосрочных прогнозов инфляции и, следовательно, цен на недвижимость, указывает Осин. Решение менеджмента "ЛСР" о делистинге с Лондонской фондовой биржи, на взгляд эксперта, подтверждает актуальность этих оценок. "Бумаги девелоперов традиционно выполняют защитную функцию для инвесторов в периоды экономических кризисов и на начальном этапе выхода из них. "ЛСР" немного переоценена по отношению к российским аналогам, однако динамика ее операционных показателей и дивидендная политика позволяют рассчитывать на сохранение некоторого потенциала роста. Мы прогнозируем дивиденды "ЛСР" за 2020 год и 2021 год на уровне 39 руб. и 45 руб. на акцию соответственно. При этом выплаты за 2021 год не отражены в нашей оценке справедливой стоимости компании. Среднее увеличение цен на недвижимость и объемов ввода площадей ЛСР в 2022-2026 гг. ожидаем на уровне 11% и 5% против роста на 6% и 2% с 2013-го по 2020 годы. Прогноз роста реальных продаж мы дисконтируем на 20% с учетом неопределенности, связанной с курсом денежно-кредитной политики, и ускорения инфляции в РФ, которое будет оказывать давление на спрос на ипотеку в ближайшие несколько лет", - отмечает аналитик "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛСР-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
22 июня 2021 года 11:20
Котировки нефти марки Brent могут торговаться в диапазоне $75-78 за баррель в середине текущей недели, несмотря на перегретость, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Цены на нефть марки Brent во вторник утром пытались закрепиться выше отметки $75 за баррель, района максимумов за 2,5 года, при... читать дальше
.22 июня 2021 года 10:46
Вероятен рост доходности ОФЗ во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Доходность ОФЗ в понедельник повысилась на 1-3 б. п. Этому способствовал рост доходности долгосрочных американских гособлигаций на 8-10 б. п., а также традиционная для начала недели коррекция российского... читать дальше
.22 июня 2021 года 10:25
Идея дня: котировки акций производителей удобрений могут вернуться к недавним максимумам - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рост цен на энергоносители благоприятствует производителям азотных удобрений, котировки их акций могут вернуться к недавним максимумам в ближайшие месяцы, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Калийные, фосфатные и азотные удобрения за прошлую неделю подорожали на 9%, 3% и 4%... читать дальше
.22 июня 2021 года 10:13
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут ФРС и макростатистика: - Глава ФРС США Джером Пауэлл выступит в Конгрессе; - В еврозоне выйдет индекс потребительской уверенности за июнь; - В США выйдут данные по продажам на... читать дальше
.22 июня 2021 года 10:00
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России во вторник - рост на открытии составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение... читать дальше
.22 июня 2021 года 09:55
Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню 3850 пунктов в течение торговой сессии во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Учитывая улучшение внешнего фона и благоприятную конъюнктуру рынка нефти, ждем оживления покупок в нефтегазовом и финансовом секторах на рынке акций. Индекс... читать дальше
.22 июня 2021 года 09:46
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с повышения на 0,1-0,4%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3815-3830 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.22 июня 2021 года 09:33
Поддержка отечественной валюты может усилиться в течение торговой сессии во вторник за счёт спроса экспортёров, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Ситуация неопределённости с возможными санкциями со стороны США не позволяет рублю вернуться к уверенному укреплению. При этом на позитивной... читать дальше
.22 июня 2021 года 09:22
Вероятно ослабление курса рубля к доллару до 74 руб./$1 к концу текущего месяца, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Рубль не отреагировал в понедельник на общий позитив, в паре с долларом оставшись чуть выше отметки 73 руб./$1. Можно... читать дальше
.22 июня 2021 года 09:22
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств АТР преимущественно растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть продолжают расти. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.