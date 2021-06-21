Котировки бумаг ЛСР могут вырасти до 1130,33 руб. к концу 2021г - "Фридом Финанс"

Котировки бумаг "Группы ЛСР" могут вырасти до уровня 1130,33 руб. к концу текущего года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Бумаги "ЛСР" на торгах в понедельник выглядят значительно лучше рынка. Драйвером роста для них стало решение Совета директоров провести делистинг с LSE, так как расходы на поддержание листинга в связи с низкой ликвидностью на этой площадке руководство сочло неоправданными, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Александр Осин.

"Решение о выводе акций с площадки, где они подвержены рискам повышенной волатильности, принято на фоне усиления глобальных инфляционных рисков. Неблагоприятным фактором для застройщиков выступает ускорение инфляции, которая в России может достичь двузначных величин. Вследствие этого есть опасность сокращения объема ипотечного кредитования, за счет которого в последнее время формируется 60-70% выручки девелоперов. В случае развития этого сценария мы прогнозируем снижение выручки "ЛСР" в 2023 году на 2%. При этом мы рассчитываем, что выручка и чистая прибыль компании за 2021 год составят 150,8 млрд руб. и 13,3 млрд руб. соответственно, - пишет эксперт. - В предыдущие периоды снижения активности в сегменте ипотеки выручка застройщика в среднем падала на 9% г/г, поэтому наш прогноз на 2023 год выглядит оптимистичным. Однако он учитывает присутствие на рынке значительного объема свободной денежной ликвидности".

Еще одним риском для девелоперов выступает наметившаяся ремонетизация экономики РФ, что способствует снижению долгосрочных прогнозов инфляции и, следовательно, цен на недвижимость, указывает Осин. Решение менеджмента "ЛСР" о делистинге с Лондонской фондовой биржи, на взгляд эксперта, подтверждает актуальность этих оценок.

"Бумаги девелоперов традиционно выполняют защитную функцию для инвесторов в периоды экономических кризисов и на начальном этапе выхода из них. "ЛСР" немного переоценена по отношению к российским аналогам, однако динамика ее операционных показателей и дивидендная политика позволяют рассчитывать на сохранение некоторого потенциала роста. Мы прогнозируем дивиденды "ЛСР" за 2020 год и 2021 год на уровне 39 руб. и 45 руб. на акцию соответственно. При этом выплаты за 2021 год не отражены в нашей оценке справедливой стоимости компании. Среднее увеличение цен на недвижимость и объемов ввода площадей ЛСР в 2022-2026 гг. ожидаем на уровне 11% и 5% против роста на 6% и 2% с 2013-го по 2020 годы. Прогноз роста реальных продаж мы дисконтируем на 20% с учетом неопределенности, связанной с курсом денежно-кредитной политики, и ускорения инфляции в РФ, которое будет оказывать давление на спрос на ипотеку в ближайшие несколько лет", - отмечает аналитик "Фридом Финанс".

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