Начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики негативно влияет на цены цветных металлов - "Открытие Брокер"

Начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики в ответ на рост инфляции оказывает негативное влияние на цены сырьевых товаров, в том числе на цветные металлы, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

"Рынки цветных металлов на неделе показали резко негативную динамику под влиянием начавшегося ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регуляторов. Итоги июньского заседания (16 июня) ФРС США обнаружили значительное изменение поведения американского регулятора. Решения и прогнозы ФРС привели к изменению настроений на рынках: доходности казначейских облигаций подрастали, а доллар США начал укрепляться. Это сделало товарные рынки уязвимыми к снижению, в том числе и рынки цветных металлов, демонстрировавших в последнее время значительную перекупленность", - отмечает Лукичева.

например, запасы меди на биржевых складах LME за неделю выросли на 9,1%, что также оказывало давление на цены. Запасы меди на складах в Шанхае снизились на 4,7%, что, по мнениюаналитика, указывает на продолжение оттока металла.

Ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на рост инфляции оказывает негативное влияние на цены сырьевых товаров, в том числе на цветные металлы, указывает эксперт. По ее мнению, в совокупности с нормализацией поставок металлолома в Китай и сезонного снижения потребления, это окажет давление на рынки в ближайшие месяцы. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от скорости действий регуляторов по снижению ликвидности в финансовой системе.

Значимыми для рынков факторами, по мнению Лукичевой, в ближайшей перспективе останутся:

- динамика курса доллара США;

- риторика ФРС США и крупных центральных банков;

- действия китайских властей;

- импорт/экспорт цветных металлов в Китае;

- производство цветных металлов в Китае;

- действия властей ЕС и США в отношении прочих производителей металлов;

- динамика запасов на LME и в Шанхае.

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