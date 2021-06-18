"Атон" повысил рейтинг акций Evraz до "выше рынка" с целевой ценой 850 пенсов за акцию, что предполагает потенциал роста на 40%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Восстановление цен на коксующийся уголь еще не полностью учтено в оценке Evraz. Также, на наш взгляд, участие в реорганизации угольного дивизиона лучше принимать через акции Evraz, а не через бумаги "Распадской". Самый высокий в секторе уровень дивидендной доходности в 21% (на спот-ценах) и консервативные консенсус-прогнозы по прибыли определяют наш взгляд на бумагу как фаворита в секторе в условиях стабильных или стагнирующих цен на сталь", - отмечает аналитик "Атона" Андрей Лобазов.

Эксперт считает, что предстоящее завершение сделки по выделению угольного бизнеса благоприятно отразится на динамике акций Evraz, акционеры которого получат акции "Распадской" пропорционально их долям в стальной компании. Новость об изменениях в угольном дивизионе спровоцировала ралли в акциях "Распадской" - они подорожали с 200 до 250 руб.

"Таким образом, участвовать в выделении угольного бизнеса через акции Evraz стало более выгодным, чем раньше - рыночная капитализация угольной компании теперь выросла до 17,6% стоимости самого Evraz с 14,5% до анонсирования сделки", - указывает Лобазов.

На взгляд аналитика, с корректировкой по рынку Evraz должен заплатить дивиденды в размере $1,8 на акцию, что соответствует доходности 21% - это самая высокая дивидендная доходность среди российских стальных компаний. "Эксперт "Атона" предполагает, что компания решит выплатить 100% от величины свободного денежного потока (или $2 600 млн), поскольку дивидендная политика предусматривает только минимальную выплату в $300 млн. Однако инвесторам не следует забывать о возможной волатильности выплат из-за ожидаемого выделения угольных активов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.