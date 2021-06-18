Акции Норникеля, МТС и Полюса будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Норникеля", "МТС" и "Полюса" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Бумаги "Норникеля" за последние 4 дня потеряли более 5%, а с пиков мая снижение превысило 9%. Драйверами стали: падение цен на ключевые металлы, укрепление рубля, а также ожидания по снижению коэффициента удовлетворения заявок в рамках buyback из-за участия "РусАла". На торгах пятницы акции попытались оформить коррекционный отскок и вернуться выше уровня 25000 руб., но пока безуспешно. Медвежий сценарий остается актуальным, ближайшая сильная поддержка сейчас находится на 24000 руб.", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев.

Акции "МТС", на взгляд аналитика, находятся в выраженном растущем тренде с минимумов марта 2021г. Бумаги поддерживаются ожиданиями крупных дивидендов за 2020г - компания приняла решение увеличить выплаты акционерам до 26,51 руб. на акцию против ожидавшихся в среднем 20-21 руб. Кроме того, поддержку котировкам оказывает проводимый buyback.

"Однако на текущий момент появились сигналы о возможной смене сентимента в бумаге, - указывает Пучкарев. - Восходящий тренд от середины мая оказался пробит. На дневном интервале можно отметить множественные медвежьи дивергенции. На серьезное падение акций в ожидании крупных дивидендов рассчитывать не приходится, но развитие коррекционного отката вполне допустимо. Ближайшей целью продавцов видится уровень 337,5 руб. В пользу активизации медведей сейчас также играет buyback. По нашим оценкам, на текущий момент израсходовано около 75-80% от выделенной на программу суммы. Участники рынка могут быть заинтересованы закрывать длинные позиции, пока выкуп еще действует, чтобы успеть выйти из бумаги по высоким ценам".

Также эксперт отмечает, что в акциях "Полюса" прошла волна коррекции от максимумов начала июня. Бумаги потеряли около 10% на снижении цен на золото из-за ястребиной риторики ФРС. В моменте драгоценный металл выглядит перепроданным, а пятничный отскок может получить развитие, поддерживая акции компании.

"Локальная растущая тенденция от минимумов марта, несмотря откат бумаг в последние дни, остается в силе. Ключевая поддержка сейчас - предыдущий минимум на 14000 руб. Целью роста при активизации покупателей можно обозначить уровень 15250 руб. и, далее, мощную зону сопротивления на 16000-16200 руб. Подняться выше последней отметки без поддержки растущей динамики в золоте будет непросто. Дополнительным драйвером роста могут стать новости с Дня инвесторов "Полюса", который пройдет 23 июня. В фокусе будет прогресс в развитии месторождения Сухой Лог, а также прогнозы на ближайшие годы", - пишет стратег BCS Express.

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