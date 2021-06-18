"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 1,10 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт Наталия Малых отмечает следующие позитивные факторы:

- Гидрогенерация составляет большую часть активов, что выгодно позиционирует бизнес "РусГидро" в условиях усиления тренда декарбонизации.

- Дальневосточные субсидии продлены до 2028г, что аналитик "Финама" считает позитивным событием. Дополнительным плюсом субсидий, по мнению эксперта, является улучшение собираемости платежей с дебиторов, так как эти средства поступают не от покупателей электроэнергии, а непосредственно из бюджета.

- Выход на рекордную прибыль в 2021г, что позволит увеличить дивиденд 2021Е и его доходность до 8%.

- Объем списаний должен быть минимальным в 2021-2022гг., что позволит отразить потенциально высокую прибыль. Следующая масштабная инвестпрограмма по модернизации мощностей предполагает механизм окупаемости.

- Введение долгосрочных тарифов для ТЭС на Дальнем Востоке с января 2021г должно улучшить операционную рентабельность дальневосточных активов.

- Приватизация "РусГидро" остается в раскладе, хотя и является долгосрочным вопросом.

- Стабильный плательщик дивидендов, несмотря на высокую инвестиционную программу.

- Рост котировок приносит дополнительный доход.

Указывает Малых и на возможные основные риски. Это достройка аварийной Загорской ГАЭС-2, увеличение объемов инвестиционной программы, заморозка или ограничение роста тарифов в условиях ускорения инфляции.

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