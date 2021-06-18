Sber CIB внес изменения в топ иностранных акций на Мосбирже

Название компании Рыночная цена Потенц. рост на 12 мес. Дивид. доходностьна 12 мес. Micron Technology 5 824 руб. 45% - ConocoPhillips 4 261 руб. 17% 3,0% Sony Corp. 6 940 руб. 50% 0,6% Amazon.com Inc. 251 962 руб. 22% - ServiceNow Inc. 38 304 руб. 14% - PayPal Holdings 20 084 руб. 13% 0,0% General Motors Co. 4 339 руб. 19% 1,1% Facebook Inc. 24 300 руб. 14% - Microsoft Corp. 18 840 руб. 13% 0,9% Alphabet Inc. 182 508 руб. 7% -

Sber CIB внес изменения в топ иностранных акций на Московской бирже, убрав бумаги Freeport-McMoran, Baidu и Salesforce. В топ вошли Micron Technology, ConocoPhillips, Sony, Amazon.com, ServiceNow, PayPal, General Motors, Facebook, Microsoft и Alphabet, говорится в комментарии Sberbank CIB. Идею по покупке Salesforce, лидера по темпам роста среди пяти ведущих производителей программного обеспечения, Sber CIB открыл ещё в конце 2020г. За это время бумаги компании подорожали почти на 8%. Их потенциал роста ещё не исчерпан, но аналитики заменяют их на ServiceNow, которая занимается IT-автоматизацией бизнеса. После коронавируса компании всё активнее приобретают технологии; это должно усилить финансовые показатели ServiceNow. Аналитики SberCIB добавили в топ бумаги производителя меди Freeport-McMoran в конце апреля. Медь тогда стремительно росла благодаря восстановлению экономики. С начала января медь подорожала почти на 40%, достигла пиковых значений в середине мая, после чего начала корректироваться. Летом экономическая активность снижается и цены на сырьевые товары традиционно корректируются, поэтому бумаги уходят из топа. "В конце марта по бумагам компании Baidu ударил маржин-колл американского фонда Archegos. Инвестбанки начали закрывать позиции фонда, и одной из жертв стали акции китайского провайдера поисковых сервисов Baidu: из-за распродажи они подешевели на 25% и с тех пор так и не восстановились. Соответственно, мы решили исключить их из топа", - пишут эксперты инвестбанка. Топ иностранных акций на Мосбирже:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.