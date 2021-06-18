Возможно повышение ставки ЦБ РФ до 5,75% на заседании в июле - Росбанк

Возможно повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. (до 5,75% годовых) на заседании в июле текущего года, говорится в комментарии Росбанка.

"Общая траектория процентной политики Банка России до конца текущего года сохраняет неопределенность и будет опираться на выходящую статистику. Ясно лишь, что переход к жесткой риторике, подкрепленный позитивом от восстановления мировых цепочек поставок, и снижение продовольственных цен в случае хорошего урожая вместе смогут замедлить инфляцию к концу года и приблизить к верхней границе прогнозного диапазона регулятора (4,7-5,2% г/г). Мы ожидаем еще одно повышение ключевой ставки в июле и пока склоняемся в сторону более осторожного шага в 25 б.п. (до 5,75% годовых), учитывая инерционный характер влияния предыдущих повышений ключевой ставки на состояние экономики", - пишут эксперты Росбанка.

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