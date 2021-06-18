"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $279

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $279 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $263,2, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: $253,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Microsoft в текущий момент располагает шестью центрами обработки данных в Китае и планирует построить четыре новых. Облачный рынок в Китае может вырасти до $45 млрд в 2023 году. Растущий спрос на интернет услуги - глобальная тенденция, которой компания стремится воспользоваться, отмечают эксперты инвесткомпании.

Дополнительным аргументом в пользу покупки, по мнению аналитиков, выступают дивиденды в размере $0,56 на одну акцию. Годовая дивидендная доходность может составить 0,85%.

"С технической точки зрения, бумага торгуется в восходящем канале. Ближайшим уровнем сопротивления выступает максимум в $263,17. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при достижении отметки $263,2. При покупке на 12% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $253,8 риск на портфель составит 0,43%", - указывают в "Финаме".

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