Возможно укрепление рубля до 72 руб./$1 в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рублю удается расти. Поддержкой выступает снизившееся геополитическое напряжение после встречи президентов РФ и США. Во многом рынок уже отыграл новости с саммита РФ-США, но мы тем не менее ожидаем дальнейшее укрепление рубля по мере усиления спроса на риск. На этом фоне курс пары USD/RUB может попробовать опуститься к 72 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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