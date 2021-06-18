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18 июня 2021 года 12:42
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 4200-4250п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 4200-4250 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. В четверг индекс широкого рынка нашел поддержку на уровне 4200 пунктов. Хотя индикатор MACD перешел на отрицательную территорию, RSI по-прежнему свидетельствует об относительной силе "быков". Длительная консолидация вблизи исторических максимумов может указывать на вероятность возобновления восходящего движения. Ближайшей целью для "быков" выступает уровень 4300 пунктов", - отмечают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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