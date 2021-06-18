Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 4200-4250п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 4200-4250 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. В четверг индекс широкого рынка нашел поддержку на уровне 4200 пунктов. Хотя индикатор MACD перешел на отрицательную территорию, RSI по-прежнему свидетельствует об относительной силе "быков". Длительная консолидация вблизи исторических максимумов может указывать на вероятность возобновления восходящего движения. Ближайшей целью для "быков" выступает уровень 4300 пунктов", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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