Вероятные диапазоны торгов на следующую неделю - 71,8-72,8 руб./$1 и 85,5-86,8 руб./EUR1 - УБРиР

Вероятные диапазоны торгов валютных пар на следующую неделю - 71,8-72,8 руб./$1 и 85,5-86,8 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"На следующей неделе важных новостей не ожидается. Серьезных изменений текущих уровней мы не предполагаем, динамика рубля к доллару будет зависеть от цен на нефть. При этом на экономические показатели и цены на топливо может существенно повлиять ситуация вокруг распространения коронавируса в мире. При текущих ценах на топливо прогноз на следующую неделю будет таким: 71,8-72,8 руб./$1 и 85,5-86,8 руб./EUR1", - полагает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

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