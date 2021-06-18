"Финам" рекомендует держать акции Medtronic с прогнозной ценой $133,06

"Финам" рекомендует держать акции Medtronic PLC с прогнозной ценой $133,06 за штуку, что предполагает потенциал роста 6,33% в перспективе 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Эксперт Артемий Шамшуков отмечает следующие позитивные факторы:

- Компания вкладывает существенный процент выручки в НИОКР и инновационное развитие. Это, вкупе с агрессивной политикой поглощений, будет долгосрочным драйвером выручки.

- Medtronic - бенефициар тренда старения населения и малоподвижного образа жизни.

- Medtronic - дивидендный аристократ. Учитывая высокие метрики ликвидности, нет оснований полагать, что повышение дивидендов прекратится.

Указывает Шамшуков и возможные основные риски. Это, по его мнению, высокая стоимость составляющих частей оборудования и государственный контроль цен на услуги здравоохранения в США.

Medtronic PLC - один из мировых лидеров по производству медицинского оборудования.

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