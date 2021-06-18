Котировки GDR X5 пока сохраняют потенциал роста - BCS Express

Котировки бумаг X5 Retail Group пока сохраняют потенциал роста, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Бумаги ритейлера с начала года были под давлением крупных продавцов, но после прохождения дивидендной отсечки расклад сил полностью изменился. Мы видим поступательный подъем, что, на наш взгляд, абсолютно справедливо. Потенциал для роста котировок бумаг сохраняется. Удержание длинных позиций выглядит оправданным, потенциальные коррекции - повод для покупок", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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