Котировки нефти, скорее всего, продолжат снижение в пятницу - "Велес Капитал"

Возможно продолжение снижения котировок нефти марок Brent и WTI в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром пятницы теряют около 0,5%, продолжая начатую накануне коррекцию на фоне укрепления доллара. Цены опустились ниже поддержек в $72,60 и $70,90 соответственно, что указывает на риски развития нисходящего движения в район $71,40 и $69 соответственно и последующую угрозу смены краткосрочного тренда", - пишет Кожухова.

Также аналитик обращает внимание, что из фундаментальных данных интерес для рынка в пятницу представляет отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США на текущей неделе.

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