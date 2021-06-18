Вероятна консолидация цен ОФЗ на текущих уровнях в пятницу - ПСБ

Рублевые облигации будут торговаться в пятницу, скорее всего, вблизи текущих уровней, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,17% годовых (-5 б.п.) по итогам торгов в четверг, констатирует эксперт ПСБ. "Рост цен длинных ОФЗ мы связываем со снижением геополитических рисков после саммита США-Россия, а также с ожиданиями снижения инфляции в среднесрочной перспективе благодаря жесткой монетарной политике ЦБР. Укрепление рубля вместе с положительной реальной доходностью длинных ОФЗ обуславливает привлекательность российских гособлигаций", - пишет Монастыршин.

Доходность UST-10 в четверг снизилась до 1,5% (-8 б.п.), отмечает аналитик ПСБ. "Инвесторы посчитали, что готовность ФРС к более раннему повышению базовой ставки и сокращение программы выкупа облигаций позволят замедлить инфляцию. Снижение доходности UST-10 также выступает позитивным фактором для длинных ОФЗ", - обращает внимание Монастыршин.

1-летние ОФЗ 26209 в четверг выросли в доходности до 6,28% (+6 б.п.), отыгрывая ожидания повышения ключевой ставки ЦБР на заседаниях в июле и сентябре, отмечает эксперт.

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