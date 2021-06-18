Индекс Мосбиржи может снизиться к 3800 пунктам в пятницу - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи может снизиться к уровню 3800 пунктов в пятницу, говорится в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с минимальным отклонением или же со сдержанным понижением в пределах 0,3%, в районе 3810-3825 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3800, 3780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3840, 3850 пунктов. После не исключено дальнейшее снижение индекса Мосбиржи к ближайшему значимому уровню 3800 пунктов. Этому способствует умеренное утреннее падение нефтяных котировок", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос.

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