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18 июня 2021 года 09:23
Возможно снижение котировок нефти к $70-72/барр. в ближайшее время - BCS Express
Возможно снижение котировок нефти марки Brent к уровням $70-72 за баррель в ближайшее время, сообщается в комментарии BCS Express. "Нефтяные цены в четверг снижались на фоне укрепления доллара США и всплеска заболеваемости COVID-19 в Великобритании. Небольшую поддержку могли оказать слухи о том, что переговоры по ядерной сделке США и Ирана могут оказаться под угрозой, - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. - Фьючерсы на нефти марки Brent в пятницу продолжают снижение и торгуются ниже $73 за баррель. Коррекция может оказаться временной, поскольку уверенность в сильном спросе в летний период по-прежнему велика. В то же время сейчас потенциал для снижения еще есть, так что диапазон $70-72 за баррель нефти марки Brent выглядит вполне достижимым". Аналитик также напоминает, что в пятницу вечером данные по буровой активности в США представит нефтесервисная компания Baker Hughes. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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