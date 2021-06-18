Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу, скорее всего, в небольшом минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в небольшом минусе на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В целом по индексу Мосбиржи сейчас нейтральный краткосрочный взгляд. На длинном горизонте позитивные ожидании сохраняются. Следующие ориентиры наверху по-прежнему расположены около 3875-3895 пунктов. О сломе растущего тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3610-3630 пунктов, однако в ближайшие сессии такой провал маловероятен", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин обращает внимание, что с пятницы вступает в силу новая структура индекса Мосбиржи. В его состав войдут расписки Fix Price, будут исключены бумаги Qiwi.

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