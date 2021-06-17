Индекс Мосбиржи проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3760-3870п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3760-3870п, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"Индексы Мосбиржи и РТС в четверг находились в умеренном минусе, но удерживались выше средних полос Боллинджера дневных графиков (3780 и 1630 пунктов), которые пока позволяют им сохранить краткосрочный восходящий тренд. Близость рынка к зоне перекупленности предупреждает о сохранении рисков развития нисходящего движения в ближайшие дни, но все же покупатели пока удерживают инициативу. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3760-3870 пунктов", - отмечает Кожухова.

На взгляд эксперта, на мировых фондовых биржах в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Рынки пытались стабилизироваться после заседания ФРС, а основные фондовые индикаторы пока сохраняют краткосрочный настрой на повышение и снижаются в рамках коррекции. Российский рубль отыгрывает ослабление краткосрочных геополитических рисков вслед за встречей Путина и Байдена, а также динамику доллара и евро на Форексе.

По мнению Кожуховой, в пятницу нельзя исключать продолжения сдержанной фиксации прибыли, но если серьезного снижения не произойдет, на следующей неделе у рисковых активов будут хорошие шансы оттолкнуться от ближайших поддержек.

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