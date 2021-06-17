Buyback - отличный способ возврата капитала акционерам "Акрона" наряду с дивидендами - "Финам"

Buyback - отличный способ возврата капитала акционерам "Акрона" наряду с дивидендами, отмечается в аналитическом материале "Финама".

Совет директоров ПАО "Акрон" 16 июня 2021г принял решение о приобретении обществом собственных размещенных акций. Предполагается приобрести до 4 053 400 штук, что составляет 10% от уставного капитала, так заявлено в релизе компании. Вообще-то это 8,5% от всех выпущенных ПАО "Акрон" 47 687 600 акций, но, возможно, это - за вычетом квазиказначейских, то есть находящихся на балансе дочерних структур бумаг, полагает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Срок приема заявлений акционеров установлен с 8 июля 2021г по 6 августа 2021г включительно. Оплата приобретаемых акций осуществляется не позднее 21 августа 2021г. Цена выкупа установлена в размере 6050 руб. за акцию, что соответствует средневзвешенной цене на бирже за предыдущие шесть месяцев.

"Программы buyback, когда выкупленные акции погашаются и уставный фонд сокращается - это отличный способ для возврата капитала акционерам наряду с дивидендами, - подчеркивает Калачев. - Активы и доходы будут делиться между меньшим числом акций, и это служит хорошей поддержкой для котировок. Да и сам выкуп, как правило, не дает котировкам снизиться заметно ниже заявленной цены. Но в данном случае, я полагаю, влияния buyback на котировки "Акрона" будет минимальным".

Возникает у эксперта вопрос о целях этого выкупа. Дело в том, что весь free float акций "Акрона" составляет сейчас только 6%, что заметно меньше намеченных к выкупу 10%. Вряд ли компания намерена выкупить free float у миноритарных акционеров и стать непубличной, считает Калачев. Во-первых, о такой цели не заявлялось. А во-вторых, контролирующие акционеры в этом случае предложили бы цену с премией к рынку.

"Скорее, речь идет о возврате части капитала контролирующем акционеру, - полагает аналитик "Финама". - Конечным бенефициаром "Акрона" считается Вячеслав Кантор. По всей видимости, основная часть заявок будет подана от контролируемых им структур, а вовсе не миноритарными акционерами. Желание "откэшить" часть капитала, пока рынки стоят высоко, вполне понятно. Правда, это можно было бы сделать с лучшей пользой для ликвидности акций "Акрона", не выкупая бумаги на счет компании, а наоборот, проведя SPO акций основного акционера для увеличения free float. Однако вряд ли рынок готов сразу поглотить дополнительные 10% акций компании. В то время как финансовое положение "Акрона" позволяет ему осуществить выкуп".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.