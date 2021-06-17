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17 июня 2021 года 17:34
Рубль активно растет благодаря сильной нефти и геополитическому позитиву - BCS Express
Рубль в четверг активно растет благодаря сильной нефти и геополитическому позитиву, говорится в комментарии BCS Express. "Несмотря на негативный внешний фон, рубль с открытия укрепляется, поначалу лишь за счет снижения пары EUR/RUB, обновившей десятимесячный минимум на фоне падения евро на внешнем рыке. Оно вызвано активным ростом доллара к другим валютам, который начался еще вчера после объявления итогов заседания ФРС. Регулятор заявил, что будет уместным начать обсуждение старта сворачивания монетарных стимулов на следующих заседаниях, если прогресс в восстановлении экономики продолжится. Перспективы ужесточения денежно-кредитной политики способствовали резкому подъему доллара, так как являются одним из главных факторов укрепления любой валюты", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Бабин. Аналитик напомнил, что на этом фоне пара USD/RUB в среду обновила недельный максимум и в четверг долгое время консолидировалась около достигнутых вершин, периодически выходя в небольшой плюс. Тем не менее к бивалютной корзине рубль оставался в хорошем плюсе. Рисковые активы отреагировали крайне негативно на сигнал ФРС, так как лишение рынков больших денежных вливаний, раздувших глобальный пузырь активов, способно привести к его схлопыванию, что может вызвать новый кризис. По мнению эксперта, поддержку рублевым активам оказывают позитивные результаты вчерашней встречи президентов России и США. Ее итоги уменьшили геополитические риски, продемонстрировав желание сторон продолжать диалог в конструктивном русле по ключевым двухсторонним и международным проблемам. "С технической точки зрения пара USD/RUB пыталась несколько раз пробить сильное сопротивление 72,64, но развернулась вниз, передвинув его на новый недельный максимум 72,71 руб. Пока он не будет обновлен, более вероятно продолжение снижения с ближайшей целью в районе 70,5 руб.", - констатирует Бабин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
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