Среднесрочные перспективы акций Магнита остаются позитивными - "Велес Капитал"

Среднесрочные перспективы акций "Магнита" остаются позитивными, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги "Магнита" с технической точки зрения смотрятся достаточно уверенно и идут наверх в рамках сильного восходящего тренда как в краткосрочном, так и среднесрочном периодах. В связи с этим при положении выше 5415 руб. можно ожидать стремления сначала к 5620 руб., закрытия январского гэпа с перспективой движения к 5688,55 руб., а далее - пробоя отметок 5700 руб. и 5800 руб. Среднесрочные перспективы акций остаются позитивными выше уровня 5300 руб.", - отмечает Кожухова.

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