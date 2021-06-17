Снижение котировок акций Норникеля - интересный момент для накапливания длинных позиций - BCS Express

Снижение котировок акций "Норильского никеля" является интересным моментом для накапливания длинных позиций, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Фундаментальный кейс компании остается сильным, прогнозы по ключевым рынкам на 2021г не так давно были пересмотрены в позитивном ключе. Дополнительным позитивным драйвером для бумаги также станет ожидаемое гашение акций, приобретенных в рамках обратного выкупа. Это увеличит прибыль на акцию и приведет к росту дивидендов", - отмечает стратег.

Акции "Норникеля" за последние 3 дня потеряли около 4%, а с пиков мая коррекция превысила 8%, констатирует Пучкарев. На взгляд эксперта, ключевыми драйверами падения являются ухудшение ожиданий по коэффициенту выкупа в рамках buyback, крепкий рубль и падение цен на ключевые металлы.

"Техническая картина в акциях "Норникеля" пока умеренно негативная. На торгах 17 июня был пробит предыдущий локальный минимум - 25 600 руб. Целью снижения сейчас выступает поддержка на 25 000 руб., которая при сохранении слабого сентимента в бумаге может быть достигнута уже в рамках текущей торговой сессии", - пишет аналитик BCS Express.

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