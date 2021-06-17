"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции FMC Corporation с целью $140

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции FMC Corporation с целевой $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Рост продаж. Высокие цены на с/х продукцию способствовали увеличению площадей под посадками. Это приведёт к увеличению потребления гербицидов и фунгицидов. Менеджмент прогнозирует рост объема продаж на 2% в 2021г.

- Повышение отпускных цен. FMC эффективно перекладывает возросшие затраты на потребителей продукции. Повышение отпускных цен не привело к снижению спроса, который остаётся сильным. Компания ожидает увеличения цен реализации на 8% в 2021г.

- Развитие дистрибьюторской сети. Уже сделанные инвестиции в развитие дистрибьюторской сети, особенно в Азии, помогли FMC увеличить долю рынка и поддержат рост в 2021г.

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