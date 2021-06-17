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17 июня 2021 года 15:04
Цены золота и серебра будут снижаться в средне- и долгосрочной перспективе - Julius Baer
Спрос на защитные активы является доминирующим фактором роста цен на золото и серебро, и он должен ослабнуть на фоне благоприятных экономических перспектив в средне- и долгосрочной перспективе, полагает руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке. "Заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США всегда являются центральными событиями для рынков золота и серебра, поскольку эти металлы сильно зависят от динамики курса доллара США и доходности американских облигаций. Инфляция была главной темой вчерашнего заседания, и ФРС удивила участников рынка, приблизив сроки первого повышения процентной ставки на 2023 год. На этой новости доллар США и доходность американских облигаций выросли, в то время как цены на золото и серебро просели, снизившись примерно на 2,5%", - отмечает эксперт. Как и раньше, говоря о возможном повышении процентных ставок, Менке считает, что это падение цен в первую очередь свидетельствует о краткосрочном изменении настроения рынка, которое в последнее время вновь стало более "бычьим". Помимо любой связанной с этим волатильности, стратег банка по-прежнему считает спрос на защитные активы доминирующим среднесрочным и долгосрочным фактором динамики цен на золото и серебро. На взгляд Менке, в первую очередь он определяется экономическими перспективами, а именно вопросом о том, снижаются или повышаются риски. "Заглядывая вперед, мы убеждены, что экономика США находится на пути уверенного роста. Это должно негативно повлиять на спрос на золото и серебро со стороны тех, кто стремится обезопасить свои активы, и привести к некоторому снижению цен в средне- и долгосрочной перспективе. Мы считаем, что рынок серебра более склонен к падению, так как оно в большей степени было бенефициаром инфляционного нарратива в Соединенных Штатах. Снижение инфляционных рисков должно оказать большее давление на цены на серебро, поэтому мы подтверждаем наш Осторожный прогноз. Между тем, наш прогноз по золоту остается Нейтральным, поскольку риски несколько более сбалансированы, чем по серебру", - резюмирует эксперт Julius Baer. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ДРАГМЕТАЛЛЫ-ПРОГНОЗ
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