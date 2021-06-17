"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 6400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,4%, стоп-приказ: 5200 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ритейлер "Магнит" приступил к внедрению единой системы управления транспортом SAP Transportation Management. С ее помощью компания планирует снизить транспортные затраты, повысить прозрачность цепочек поставок и оптимизировать оборачиваемость собственного транспорта. Кроме того, на базе системы будет создано "единое окно" для работы с наемными перевозчиками, которое позволит эффективно взаимодействовать с ними в режиме реального времени", - отмечают аналитики "Финама".

"С точки зрения технического анализа бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит у отметки 5200 руб. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня с целью 6400 руб. При покупке на 18% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 5200 руб. риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают эксперты инвесткомпании.

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