Sber CIB рекомендует покупать акции М.Видео с целью 800 руб

Sber CIB рекомендует покупать акции "М.Видео" с целевой ценой 800 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18%, говорится в аналитическом материале инвестбанка.

По мнению экспертов Sber CIB, у бумаг "М.Видео" была низкая ликвидность, но недавно группа "Сафмар" продала в рынок 13,5% её акций, благодаря чему доля акций "М.Видео" в свободном обращении увеличилась с 10,4% до 24%. Сделка проводилась специально для усиления инвестиционной привлекательности бумаг.

Аналитики инвестбанка подчеркивают, что у "М.Видео" амбициозные цели. Её менеджмент ждет роста оборота к 2025г в два раза - с 0,5 трлн рублей до 1 трлн рублей. Для этого компания откроет 500 магазинов и выйдет в 100 новых городов. Половина новых магазинов будут небольшими, поэтому торговые площади будут расти всего на 5% в год.

"Мы считаем, что у компании большой дисконт к зарубежным аналогам по мультипликатору "стоимость предприятия/EBITDA". Он показывает отношение стоимости компании (с учётом долга) к прибыли до уплаты налогов, процентов по кредитам и учета амортизации. К аналогам с развитых рынков дисконт составляет 70%, а с развивающихся - 17%. При этом у аналогов дивидендная доходность в среднем составляет 1-3%. По нашим оценкам, выручка компании должна расти на 13% в год У рынка есть опасения насчет конкуренции "М.Видео" с сетями DNS, Citilink и маркетплейсами. Но онлайн-продажи "М.Видео" развиваются динамично, что должно помочь её бумагам выйти на новые ценовые уровни", - указывают аналитики Sber CIB.

М.Видео - крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. Его доля рынка по итогам 2020г составила 27%, а в онлайн-сегменте - 33%.

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