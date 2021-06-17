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17 июня 2021 года 11:39
Рубль, скорее всего, будет торговаться у отметки 72,5 руб./$1 до конца дня - "Локо-Инвест"
Рубль, скорее всего, будет торговаться у отметки 72,5 руб./$1 до конца дня, говорится в комментарии инвестиционной компании "Локо-Инвест". "Встреча Путина и Байдена завершилась, по нашей оценке, нейтрально: позитива в виде возвращения послов и договоренностей о дальнейших консультациях по вопросам стратегической стабильности, кибербезопасности, Арктики и ряду других недостаточно для дальнейшего роста рубля, особенно в условиях смещения позиции ФРС. Поддержка со стороны налоговых продаж и предстоящего дивидендного периода у рубля сохранится, но уверенно расти ему будет сложно. Более того, возможны периоды повышенной волатильности и временной слабости рубля. На сегодня ожидаем колебания курса вблизи отметки 72,5 руб./$1", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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