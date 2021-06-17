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17 июня 2021 года 11:16

Акционеры Газпрома - главные бенефициары решения об увеличении дивиденда госкомпаний до 50% - "Фридом Финанс"

Акционеры "Газпрома" в наибольшей степени выиграют от решения об увеличении дивиденда госкомпаний до 50% от скорректированной прибыли, полагает начальник управления операций на российском рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Котировки нефти марки Brent достигли почти $75 за баррель. Топ-менеджеры нефтетрейдеров допускают рост цен до $100 за баррель на фоне постепенного восстановления глобальной экономики. По оценкам Fitch, повышение мирового ВВП составит 6,3%, российского - 3,7%. Другой хорошей новостью для локального фондового рынка стало решение об увеличении дивиденда госкомпаний до 50% от скорректированной прибыли. В долгосрочной перспективе в наибольшей степени от этого выиграют акционеры "Газпрома", EPS которого после запуска всех экспортных коридоров может достичь 52 руб. Кроме того, укрепление нефтяных котировок, по нашему мнению, еще не отыграно в ценах бумаг поставщиков газа, поэтому в ближайшее время эти компании окажутся в лидерах роста", - отмечает Ващенко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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