Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут выступление министра финансов США и макростатистика:

- Министр финансов США Джанет Йеллен выступит в Конгрессе США.

- В России выйдет еженедельная статистика по инфляции и золотовалютным резервам.

- В еврозоне будет опубликован индекс потребительских цен, в США - данные по заявкам на пособие по безработице и потребительскому оптимизму, индекс опережающих экономических индикаторов и прогноз деловой активности от ФРБ Филадельфии.

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