Старт торгов индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3810-3825п - "Алго Капитал"

Старт торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет с понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3820-3835 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

По мнению эксперта, в качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3800, 3780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3840, 3850 п.

"После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько тревожно, чтобы стимулировать усиленные распродажи в акциях российских компаний. Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США ", - отмечает Манжос.

Среди многочисленных иностранных статистических показателей, на взгляд аналитика, максимальную практическую значимость для российского рынка акций будут иметь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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