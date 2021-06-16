"Финам" рекомендует покупать акции SPDR S&P Bank ETF с целью $66,2 за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста 21%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Биржевой фонд SPDR S&P Bank ETF инвестирует в акции американских финансовых компаний, делая акцент на региональные банки, на бумаги которых приходится около 70% вложений фонда. Ключевые преимущества фонда - высокая диверсификация инвестиций, хорошая ликвидность, а также привлекательная дивидендная доходность и относительно невысокая комиссия за управление. На наш взгляд, это перспективная ставка на дальнейшее восстановление банковского сектора США - мы рекомендуем покупать акции SPDR S&P Bank ETF с целевой ценой на конец 2021 года на уровне $66,2, потенциал роста составляет 21%", - отмечают эксперты "Финама".

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