Акции Nike интересны для покупок с целью увеличения длинных позиций - BCS Express

Акции Nike Inc. интересны инвесторам для покупок в настоящее время с целью увеличения длинных позиций в портфеле, говорится в комментарии BCS Express.

"С пика декабря 2020 года котировки акции снижались на 15%. На недельном графике уровень поддержки находится на отметке $128, рубежи сопротивления - $135,5 и $132,5. Допускаю продолжение снижения к уровню $132,5. После этого высока вероятность возобновления роста к среднесрочной цели на отметке $147,5 (+13%).На месячном графике сформированный импульс роста указывает в район $160-163 (+22-25%), что совпадает с медианным таргетом аналитиков на 12 месяцев - $164 за бумагу", - пишет в комментарии эксперт инвесткомпании Андрей Мамонтов.

Аналитик отмечает, что выручка компании растет от года к году. По итогам 2020 года Nike отчиталась о продажах в размере $43,3 млрд (+15,7% г/г). Согласно консенсус-прогнозу, рост выручки по итогам 2021 года ожидается на уровне 12,5%.

Одной из причин, по которой получилось сдержать падение продаж, является увеличение онлайн-направления в разгар пандемии - на 82% за период июнь-август 2020 года, указывает Мамонтов. Высокие показатели цифровых продаж компенсировали падение доходов из-за отмены спортивных мероприятий и закрытия магазинов.

Чистая прибыль в 2020 году достигла $5,07 млрд (+99% г/г). По итогам 2021 года ожидается увеличение на 24%, отмечает аналитик BCS Express.

Nike - мировой лидер в отрасли обуви, одежды и снаряжения для многих видов спорта: футбола, бейсбола, крикета, гольфа, скейтбординга, тенниса, волейбола и многих других видов спорта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.