"Финам" рекомендует держать акции Freeport-McMoRan с прогнозной ценой $46

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Freeport-McMoRan Inc. с прогнозной ценой $46 за штуку на июнь 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Мы снижаем рекомендацию по акциям Freeport-McMoRan до "держать" в связи с достижением предыдущей цели и ограниченным потенциалом для продолжения роста котировок. Новая прогнозная цена на июнь 2022 года - $46 за бумагу, потенциал роста к текущему уровню составляет 12,6%", - указывает эксперт Алексей Калачев.

Аналитик отмечает следующие значимые факторы :

- Рост цен на медь до новых исторических рекордов в совокупности с восстановлением объемов добычи после технологического спада позволили компании показать значительный рост финансовых результатов в четвертом квартале 2020 года и первом квартале 2021 года;

- Freeport-McMoRan снижает долговую нагрузку и с 2021 года вернулась к выплате дивидендов по акциям; с 2022 года компания планирует возвращать акционерам 50% свободного денежного потока;

- Акции компании с марта 2020 года выросли в цене в 8 раз: такая динамика уже учитывает текущие и будущие результаты компании и делает продолжение роста проблематичным без заметной коррекции;

- Поводом для коррекции могут стать действия регуляторов по сдерживанию роста цен на сырьевые товары.

Freeport-McMoRan - ведущая международная горнодобывающая компания, один из крупнейших мировых производителей меди, с долей рынка около 5%.

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