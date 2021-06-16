Котировки бумаг ЛСР могут вырасти на 33% за год - Sber CIB

Котировки бумаг "Группы ЛСР" могут вырасти на 33% на горизонте года, сообщается в комментарии Sber CIB.

"В начале июня президент РФ В. Путин заявил, что программа льготной ипотеки будет продлена ещё на год. Это стало приятным сюрпризом - рынок ждал, что программа поддержки застройщиков завершится 1 июля текущего года. Новые условия, на которых была продлена программа (сумма кредита не более 3 млн руб.) больше подходят для регионов, где "Группа ЛСР" занимает хорошие позиции (до 15% её продаж в квадратных метрах приходится на Урал), - пишут эксперты инвестбанка. - В ближайшие 12 месяцев дивидендная доходность бумаг компании может составить более 10% - это будет самый высокий показатель среди публичных девелоперов. С 2014 года и до пандемии компания стабильно платила дивиденды в размере 78 рублей на акцию. Хорошие финансовые показатели позволяют "ЛСР" вернуться к этому уровню. Цена бумаг компании может вырасти на 33% за год".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.